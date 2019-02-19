​В Госдуме поддержали запрет высаживать детей-безбилетников из автобусов на мороз

В Госдуме поддержали идею запретить высаживать из автобусов на мороз несовершеннолетних пассажиров без билетов.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский считает, что инициативу, введенную в Санкт-Петербурге, необходимо распространить на всю страну.

«В последнее время участились случаи, когда кондукторы в сильный мороз высаживают детей из общественного транспорта, и ребятам приходится идти домой пешком, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Как минимум, это не по-человечески, это издевательство. Контролер не имеет права оставлять ребенка на морозе, так как возникает реальная угроза жизни и здоровью последнего», – цитирует депутата пресс-служба партии «Единая Россия».

В Сургуте высаживать детей из автобусов на мороз запретили еще до появления федеральной инициативы.

«Учитывая суровые климатические условия нашего города, кондукторы АО «СПОПАТ» предупреждены о том, что при неблагополучных погодных условиях они не должны высаживать детей, которые в силу разных причин не смогли оплатить проезд», — рассказал СИА-ПРЕСС генеральный директор АО «СПОПАТ» Алексей Попов.

Он также напомнил, что согласно Правил пользования городским транспортом в Сургуте ребенок старше семи лет является самостоятельным пассажиром и на него также распространяются требования нормативно-правовых актов об оплате проезда, как и на взрослых пассажиров. «Ответственность за детей полностью возложена на родителей, которые должны позаботиться о том, чтобы у детей была возможность оплатить покупки в магазинах, услуги транспорта и так далее»,— считает Попов.

Напомним, в прошлом году В Югре из автобуса на мороз высадили женщину-инвалида первой группы.