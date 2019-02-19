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​В Госдуме поддержали запрет высаживать детей-безбилетников из автобусов на мороз

Фото ruposters.ru
Фото ruposters.ru

В Госдуме поддержали идею запретить высаживать из автобусов на мороз несовершеннолетних пассажиров без билетов.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский считает, что инициативу, введенную в Санкт-Петербурге, необходимо распространить на всю страну.

«В последнее время участились случаи, когда кондукторы в сильный мороз высаживают детей из общественного транспорта, и ребятам приходится идти домой пешком, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Как минимум, это не по-человечески, это издевательство. Контролер не имеет права оставлять ребенка на морозе, так как возникает реальная угроза жизни и здоровью последнего», – цитирует депутата пресс-служба партии «Единая Россия».

В Сургуте высаживать детей из автобусов на мороз запретили еще до появления федеральной инициативы.

«Учитывая суровые климатические условия нашего города, кондукторы АО «СПОПАТ» предупреждены о том, что при неблагополучных погодных условиях они не должны высаживать детей, которые в силу разных причин не смогли оплатить проезд», — рассказал СИА-ПРЕСС генеральный директор АО «СПОПАТ» Алексей Попов.

Он также напомнил, что согласно Правил пользования городским транспортом в Сургуте ребенок старше семи лет является самостоятельным пассажиром и на него также распространяются требования нормативно-правовых актов об оплате проезда, как и на взрослых пассажиров. «Ответственность за детей полностью возложена на родителей, которые должны позаботиться о том, чтобы у детей была возможность оплатить покупки в магазинах, услуги транспорта и так далее»,— считает Попов.

Напомним, в прошлом году В Югре из автобуса на мороз высадили женщину-инвалида первой группы.


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Сегодня в 09:32, просмотров: 431, комментариев: 15


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:44
Чтоб школота не борзела, надо вызванивать родителей и лепить штраф.
альберт леонов Швондер
не нравится
Сегодня в 11:18
что бы не было такого, может проще сделать проезд бесплатный до 14 лет?!
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:22
А зачем?
Ты согласен платить за посторонних гогнюков?
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 11:36
Штраф обязательно. В размере стоимости месячного проездного (750р) что будет намеком для недалеких родителей
d|RRcj{}50TpzZm{ Швондер
не нравится
Сегодня в 11:39
Во во, люди за своих то платить не хотят. Швондер наверно не пользуется общественным транспортом, потому такие "умные" советы дает
Швондер
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Сегодня в 11:47
Не, я первоначально дурак, безотносительно транспорта
sst
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Сегодня в 12:00
вы просто посмотрите сколько детей 10-14 лет в выходные дни находится в крупных ТЦ города и чем они там занимаются.....один другого сажают в тележку для покупок и начинают катать его как в самом ТЦ так и на улице создавая опасные ситуации прежде всего для себя....другие обливаются водой и ломают сантехнику в клозетах....я уж молчу про мелкое воровство....
Сергей Б
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Сегодня в 12:00
Так-то народ таких посторонних гогнюков дядей и тетей содержит и за такие бабки, что на мелкоту с их бесплатным проездом даже внимание обращать смешно.
Миледи
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Сегодня в 12:19
Ну 100% они теперь будут бесплатно ездить, высадить же не могут.
beavis Сергей Б
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Сегодня в 12:57
Купи автобус и не обращай внимания на мелкоту, крути себе баранку, у Пескова же часы за лям Евро. Только кредиты в банк не забывай вовремя заносить
Александр
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Сегодня в 12:58
Надежды на то, что остались ещё воспитанные дети, уже нет?)
beavis Александр
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Сегодня в 12:59
А ты утром в автобус зайди, ни один тебе место не уступит
Сергей Б beavis
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Сегодня в 13:03
Тоже инвалид чтоли?
Сергей Б beavis
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Сегодня в 13:09
Ну да конечно песковым за часики предъявить обсер, а мелкота вот она под рукой. Лучше с них бабло грести.
beavis Сергей Б
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Сегодня в 13:18
Так не греби, можешь с вечера беляшей нажарить и детворе возле школы раздавать каждый день. Все только спасибо скажут

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