​В Когалыме пьяный мастер СТО угнал автомобиль клиента и разбил его об столб

43-летнего жителя Когалыма ждет наказание за угон автомобиля. О преступлении полиции стало известно из-за того, что мужчина попал в ДТП.

«В дежурную часть ОМВД России по Когалыму поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Дружбы Народов водитель автомобиля Toyota совершил наезд на металлический столб и, бросив машину, скрылся с места ДТП, - рассказали в пресс-службе УМВД по Югре. - Полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 43-летний местный житель. При доставлении в отдел полиции мужчина пояснил, что он занимается ремонтом машин и несколько дней назад этот автомобиль ему пригнали для ремонта. В день аварии он распивал спиртные напитки у себя дома, после чего решил покататься по городу вместе со своим приятелем. На улице Дружбы Народов подозреваемый не справился с управлением и совершил наезд на металлический столб. Испугавшись ответственности, водитель и пассажир покинули место ДТП».

Хозяин разбитой иномарки находится в больнице. О произошедшем он узнал от полицейских.

Уголовное дело возбуждено по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по которой — пять лет лишения свободы.