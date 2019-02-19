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​Сургутянка построила вольер для своих собак прямо во дворе деревянной двухэтажки // ФОТО

Находчивая сургутянка во дворе жилого дома на Нефтяников, 9а, построила для своих трех ротвейлеров просторный вольер.

Женщина не реагирует на жалобы жильцов, которые боятся ходить мимо агрессивных псов. К тому же животные постоянно лают, чем дополнительно раздражают соседей своей хозяйки.

Сургутянка, сфотографировавшая вольер, не знает законно ли тот стоит во дворе, и почему бездействует управляющая компания.

СИА-ПРЕСС сделает запрос в УК ДЕЗ ЦЖР, чтобы обслуживающая организация прокомментировала ситуацию, ведь размещение клетки должны были согласовать собственники двора.


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18 февраля в 17:14, просмотров: 693, комментариев: 7


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Комментарии:
d|RRcj{}50TpzZm{
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19 февраля в 11:30
Законы на стороне уродов, построить любую ерунду можно за день, а чтобы снести нужно обойти 100 инстанции и только через суд
d|RRcj{}50TpzZm{
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19 февраля в 11:33
В приключениях Шурика, докторская колбаса превращается в любительскую
sst
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19 февраля в 11:41
любители собак охренели уже...мало того что за своими питомцами не убирают....весь город уже в дерьме....так и еще и вольеры во дворе....
Александр sst
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19 февраля в 12:45
Люди в принципе охренели. Город весь в мусоре. Окурок в окно дома или машины выкинуть в порядке вещей
Dochimacho Александр
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19 февраля в 12:59
Город весь в мусоре по причине плохого ухода за городом. Город убирать надо. У нас, к примеру, во дворе 2 раза снег убирали за зиму, до Нового Года. На Дзержинского. Я за многие годы такое первый раз вижу. А зима снежная в этом году.
альберт леонов Александр
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19 февраля в 12:59
Везде так, не только в Сургуте, но и во многих "развитых" тоже.
В некоторых местах даже мусорниц нет ! Представляешь? А чисто...
Если говорить о городе, то мало - очень мало мусорниц. Давно об этом говорю, причем везде - слова мои - улыбку на лице вызывают чиновников , депутатов разного уровня.
Что бы поставить новую мусорницу - столько вопросов решить придется , один из них, как не странно, нагрузка на бюджет города...
Ее убирать надо, опорожнять вернее, а это денежки. Так что город не заинтересован в увеличение количества на городских улицах...
альберт леонов Dochimacho
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19 февраля в 13:00
Тех денег что собирают с жильцов дома, на столько и хватает... а может и меньше ...

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