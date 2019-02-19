​Сургутянка построила вольер для своих собак прямо во дворе деревянной двухэтажки // ФОТО

Находчивая сургутянка во дворе жилого дома на Нефтяников, 9а, построила для своих трех ротвейлеров просторный вольер.

Женщина не реагирует на жалобы жильцов, которые боятся ходить мимо агрессивных псов. К тому же животные постоянно лают, чем дополнительно раздражают соседей своей хозяйки.

Сургутянка, сфотографировавшая вольер, не знает законно ли тот стоит во дворе, и почему бездействует управляющая компания.

СИА-ПРЕСС сделает запрос в УК ДЕЗ ЦЖР, чтобы обслуживающая организация прокомментировала ситуацию, ведь размещение клетки должны были согласовать собственники двора.