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​«ВКонтакте» создаст сервис для записи и обмена короткими видео

Социальная сеть «ВКонаткте» работает над созданием сервиса для записи и обмена короткими видео, пишут «Ведомости».

Название нового приложения пока не раскрывается, однако известно, что оно выйдет летом 2019 года.

По функционалу оно будет похоже на популярный сервис TikTok, но с дополнительными возможностями. Например, в приложении от «ВКонтакте» будут созданы разного рода челленджи.

Кроме того, с сервисом будет работать команда редакторов, что позволит поднять общий уровень контента.

Справка:

Челлендж — жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание, записывая происходящее на камеру. После чего опубликовывает результат в сети, а затем предлагает повторить это задание другим пользователям.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 319, комментариев: 1


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Комментарии:
beavis
не нравится
Сегодня в 13:07
Ерунду разную придумывают, но до функционала телеграм им как до Луны

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