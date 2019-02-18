​«ВКонтакте» создаст сервис для записи и обмена короткими видео

Социальная сеть «ВКонаткте» работает над созданием сервиса для записи и обмена короткими видео, пишут «Ведомости».

Название нового приложения пока не раскрывается, однако известно, что оно выйдет летом 2019 года.

По функционалу оно будет похоже на популярный сервис TikTok, но с дополнительными возможностями. Например, в приложении от «ВКонтакте» будут созданы разного рода челленджи.

Кроме того, с сервисом будет работать команда редакторов, что позволит поднять общий уровень контента.

Справка:

Челлендж — жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание, записывая происходящее на камеру. После чего опубликовывает результат в сети, а затем предлагает повторить это задание другим пользователям.