После ГТО — в музей: в школах России ученикам придется сдавать «культурный норматив»

Российских школьников могут заставить сдавать «культурный норматив», в который включат посещение музеев, кинотеатров и спектаклей. Детям придется записывать свои впечатления от увиденного в специальный дневник.

Идею предложили министр культуры Владимир Мединский и глава Минпросвещения Ольга Васильева.

"Для начала было бы очень неплохо заняться региональной историей, региональной культурной программой, когда каждый ребенок может познакомиться с памятниками архитектуры, с музеями, с театрами, которые находятся в его регионе. Мы это только поддерживаем, потому что это была общепринятая практика в недавнем прошлом. Я много раз повторяла, что новое — это хорошо забытое старое, поэтому, естественно, мы будем поддерживать, потому что это действительно важно и нужно для российской школы сейчас", - рассказала Ольга Васильева в интервью «Коммерсантъ FM».

Планируется, что каждый школьник на протяжении всего обучения в школе должен будет посетить определенное количество театральных постановок, музеев и выставок, концертов классической музыки, познакомиться с архитектурными памятниками и другими достижениями культуры.

Чем грозит невыполнение норматива - пока неясно.