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Депутаты сказали, что не будут запрещать россиянам без гаражей покупать авто

Государственная дума не рассматривает возможность запретить гражданам покупать машины, если у них нет арендованного или купленного паковочного места

Об этом сообщают РИА Новости, цитируя первого заместителя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталия Ефимова: «Я слухам не верю. Нет, такая инициатива в Госдуме не обсуждается. Первый раз слышу».

А депутат Александр Старовойтов отметил, что такая инициатива не соответствует сегодняшним российским реалиям.

Напоминаем, что 16 февраля на портале URA.RU появилась новость, что в Государственной думе хотят запретить россиянам покупать автомобили, предварительно не обзаведясь парковкой для них. Инициативу, якобы, поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 49, комментариев: 0


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