В Новосибирске случился пожар на продуктовом складе

Пожарные в Новосибирске борются с огнем, площадь распространения которого составила 960 квадратных метров, сообщает главное управления МЧС по Новосибирской области.

"Пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара, произошедшего в складском здании в Дзержинском районе города Новосибирска по улице Электрозаводской проезд. По прибытии было установлено, что в здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание", - сказано на сайте ведомства.

Здание находится в промышленной зоне - угрозы жилым домам не наблюдается. Погибших и пострадавших нет.

На данный момент пожар удалось локализовать. На месте проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.