Тело погибшего в Таиланде югорчанина вернут родным не раньше 20 февраля

Жителя Нефтеюганска, погибшего в результате ДТП на Пхукете, доставят домой не раньше, чем через три дня. Сроки сдвигаются из-за продолжительного оформления документов.

Связь с семьей погибшего в Таиланде нефтеюганца поддерживает департамент гражданской защиты населения Югры. Сотрудники работают и со страховой фирмой, которая занимается оформлением документов и возвратом тела на родину.

Напоминаем, что смертельное ДТП случилось вчера ночью. Житель Нефтеюганска вместе с товарищем ехали на байке, но выехали на встречную полосу и врезались в автомобиль. Погибли оба. Второй мужчина также был россиянином - он приехал в Таиланд из Москвы.