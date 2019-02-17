Правительство Чечни предлагает бороться с россиянами, которые носят камуфляж

В республике проходят рейды, направленные на пресечение ношения камуфляжа. Власти Чечни уверены, что аналогичные мероприятия надо проводить по всей стране.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил причины рейдов. Он считает, что камуфляж схож с формой сотрудников правопорядка и должен носиться только ими, чтобы не дезориентировать граждан. Слова Умарова цитирует радио «Говорит Москва»:

«Чтобы не садились за решетку эти люди, и не обманывались те, кто видят людей в этой форме и думают, что это правоохранители, поддаются на разного рода провокации, а потом становятся жертвами уголовных преступлений».

Джамбулат Умаров уверен, что аналогичная практика должна быть распространена на все регионы.