В Ставропольском крае врача оштрафовали на 5 тысяч за смерть новорожденного

Врача-акушера в Буденновске признали виновной в гибели младенца, назначив ей штраф в размере пяти тысяч рублей. Женщину освободили от дальнейшего уголовного преследования.

Напоминаем, что трагедия произошла в районной больнице. Вечером туда доставили беременную женщину с жалобами на самочувствие. Но врач не посчитала нужным остаться на рабочем месте и уехала домой. Ближе к ночи у пациентки начались схватки. Дежурный акушер связался с врачом, но та лишь проконсультировала его по телефону.

Роженице была оказана недостаточна помощь и она потеряла ребенка.

За халатное отношение к должностным обязанностям врача приговорили к штрафу в размере пяти тысяч рублей. Сообщается, что избежать уголовной ответственности ей помогли извинения, которые она принесла своей пациентке.