Школьники Сургута могут отдохнуть в Адыгее

В этом году департамент образования администрации Сургута раширил географию поездок в лагеря отдыха для школьников: теперь ребята смогут посетить Адыгею, сообщается на старинце главы города в соцсети. "А также традиционно — Челябинскую и Тюменскую области, Башкирию, Краснодарский край и Крым, - пишет Вадим Шувалов. - Будут варианты отдыха со специализацией: мы делаем упор на технологическое и лингвистическое направления".

Градоначальник напоминает, что каждый ребенок от 6 до 17 лет, прописанный в Сургуте, в течение года может претендовать на три бесплатные путевки. Родители, как правило, оплачивают лишь проезд. В этом году прием заявлений начнется 1 марта. Подробности — на сайте администрации города в разделе «Детский отдых»