Заместитель главы Лангепаса за взятку получил 8,5 лет "строгача"

Бывшему заместителю главы Лангепаса вынесен приговор за взятку в особо крупном размере.

В мае 2016 года чиновник, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, получил от руководителя одного из коммерческих коммунальных предприятий взятку в размере 1,5 млн. рублей.

Деньги предназначались за покровительство, содействие в получении субсидий, непринятие мер в случае ненадлежащего исполнения организаций взятых на себя обязательств и проч.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком 8,5 лет со штрафом в размере 12 млн. рублей. Ему также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на восемь лет.