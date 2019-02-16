В Сургуте карантин отменен только в школах, различные кружки и секции до сих пор не работают

Карантин в школах Сургута отменен с понедельника, но спортивные секции, ДШИ и другие учреждения дополнительного образования работать не будут до особого распоряжения. Об этом сообщает глава Сургута Вадим Шувалов у себя на странице в соцсети. Также отмечается, что в силе остается запрет на массовые детские мероприятия в закрытых помещениях.

"Врачи зафиксировали небольшое снижение заболеваемости в Сургуте в целом — на 1,87%. Но пока детей до 14 лет в общем количестве обращающихся к медикам за помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, больше половины — 57,7%" - пишет градоначальник.