Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута

Сегодня, 15 февраля, в Сургуте на проспекте Ленина был задержан представитель запрещенной на территории России религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы». Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по ХМАО-Югре.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ проводили обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации. По подозрению в совершении преступлений было задержано несколько человек. Одно из задержаний попало на видео.

(Видео: instagram.com/kinform)

"В городе проводилась пропагандистская работа с населением – участники экстремистской организации проводили беседы с гражданами, распространяя идеологию Свидетелей Иеговы, участвовали в конспиративных собраниях, проводимых данной организацией, распространяли среди населения запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых членов экстремистской организации", — сказано на сайте Следственного управления.

Уже возбуждено уголовное дело по фактам организации деятельности экстремистской организации и участия в ее деятельности (ч.1 и ч.2 ст.282.2 УК РФ), склонения, вербовки и иного вовлечения лиц в деятельность экстремистской организации (ч.1.1 ст.282.2 УК РФ).

Напоминаем, что ранее в СМИ появилась новость о том, что задержанный имел при себе взрывчатку и готовил теракт. Однако представители органов правопорядка эту информацию не подтвердили.