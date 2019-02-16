​Не все девятиклассники Югры прошли устный экзамен по русскому языку

По предварительным итогам 95,5 процентов выпускников девятых классов школ Югры 13 февраля успешно прошли устное собеседование по русскому языку, получив «зачет». Данные сообщает пресс-служба региона.
4,5 процента выпускников не справились с итоговым собеседованием, в которое входило четыре задания: прочли вслух текст, пересказали его с привлечением дополнительной информации, составили монолог и диалог с экзаменатором-собеседником. В среднем на выполнение работы каждому участнику отводилось 15 минут.