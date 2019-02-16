​Сургутский район стал лидером Югры по многим экономическим показателям

По итогам 2018 года Сургутский район является лидером в Югре по уровню производства промышленной продукции. Его объем составил 1,3 триллиона рублей. Об этом рассказал глава района Андрей Трубецкой во время ежегодного отчета перед депутатами муниципальной думы об итогах работы администрации района. По его словам, за год Сургутскому району удалось увеличить основные экономические показатели.

«Уровень производства промышленных товаров за год увеличился на 18 процентов. Средняя заработная плата достигла 83 тысяч рублей – по этому показателю Сургутский район уверенно входит в топ-5 муниципалитетов Югры. Из шести крупнейших инвестиционных проектов округа четыре реализуются на территории Сургутского района», – отметил Андрей Трубецкой.

Среди главных достижений глава муниципалитета назвал увеличение доли предприятий малого и среднего бизнеса – за год их стало больше на пять процентов, а количество занятых выросло на 20 процентов. По словам Андрея Трубецкого, это стало возможным благодаря системе поддержки предпринимателям, которая действует в администрации Сургутского района.

«Каждый предприниматель, который решил заниматься бизнесом на территории Сургутского района, получил от нас всю необходимую поддержку: финансовую, юридическую, методологическую», – объяснил глава.

Депутаты думы Сургутского района высоко оценили итоги работы администрации муниципалитета и проголосовали за принятие документа.