​Водителю самосвала, задавившему сургутянку, утвердили обвинение

Прокуратура Сургута утвердила обвинение 30-летнему водителю грузового самосвала, который 5 декабря прошлого года задавил горожанку.

По данным следствия, мужчина не убедился в безопасности маневра в жилой зоне, поэтому не заметил упавшую под колеса женщину. К тому же ранее сургутянин неоднократно нарушал ПДД, а в ходе предварительного следствия не возместил родственникам погибшей моральный вред.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в суд. Водителю грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.