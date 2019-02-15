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​«Клуб клиентов» Альфа-Банка позволяет предпринимателям сэкономить более 300 тысяч рублей

«Клуб клиентов» Альфа-Банка позволяет предпринимателям сэкономить более 300 тысяч рублей

Сервисы «Клуба клиентов» Альфа-Банка позволяют клиентам-индивидуальным предпринимателям и юрлицам более чем на 300 тысяч рублей сократить свои расходы на старт и развитие бизнеса. Это результат расширения сети партнеров «Клуба клиентов» в 2018 году и появления новых услуг и сервисов, которые клиенты Банка получают бесплатно или с существенной скидкой – от 10% до 50% их стоимости.К настоящему времени «Клуб клиентов» Альфа-Банка предлагает клиентам около 80 сервисов, 15 из них – эксклюзивны.

«Клуб клиентов» - проект Альфа-Банка, созданный в 2013 году по принципу экосистемы для малого бизнеса. Его задача - сформировать для предпринимателей комфортную среду для старта и развития своего дела. Любой корпоративный клиент Альфа-Банка может зарегистрироваться в «Клубе клиентов» и пользоваться его сервисами. У «Клуба клиентов» заключены партнерские соглашения с федеральными и региональными компаниями в ключевых B2B-секторах. Это несколько сотен партнеров, более 30 из них – крупные федеральные компании, предоставляющие B2B услуги на всей территории России. Партнеры «Клуба клиентов» на льготных условиях предоставляют клиентам Альфа-Банка широкий набор услуг, необходимых для любого современного бизнеса: покупка и обслуживание компьютеров и оргтехники, запуск рекламы в интернете и маркетинг, бухгалтерия и юридические услуги, разработка сайтов, CRM-системы для бизнеса, грузоперевозки, доставка питьевой воды и еды в офис и многое другое.
Например, новый участник «Клуба клиентов» Альфа-Банка получает в подарок 9 тысяч рублей на контекстную рекламу на "Яндекс.директе", до 50 тысяч рублей - на поиск клиентов в соцсетях, 8 тысяч рублей - на услуги по подбору персонала, а также бесплатные опции – разработку сайта и его обслуживание в первый год, подключение CRM-системы для бизнеса, онлайн-бухгалтерию и проч.

Топ-3 самых востребованных сервисов – размещение рекламы на «Яндекс.Директе», подбор персонала, а также создание сайта и подключение CRM-системы. Среди предложений «Клуба клиентов» есть и новые, пока непривычные для российского малого бизнеса: например, онлайн-сервис для сравнения эффективности своего предприятия с конкурентами. Общий эффект экономии за счет подарков и спецпредложений от федеральных партнеров составляет 280 тысяч рублей, а с учетом скидок на услуги региональных партнеров «Клуба клиентов» превышает 300 тысяч рублей.

«Это довольно заметная экономия и для предпринимателей, которые находятся на стадии стартапа, и для устоявшегося бизнеса, который ищет источники для оптимизации своих расходов, - комментирует руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. – Наша статистика показывает, что наиболее активно сервисами «Клуба клиентов» пользуются малые предприятия с годовой выручкой до 90 млн рублей, для которых вопрос конкуренции и эффективного управления бизнесом стоит особенно остро. Мы свою задачу видим в том, чтобы помочь клиенту вырасти, создать для него такую среду и условия, чтобы его бизнес развивался, был эффективным и он выигрывал конкуренцию на своем рынке. Логика простая: если у наших клиентов будет рост, значит и у банка будет рост. Чтобы выбирали нас, нужно дать клиентам больше чем просто банковское обслуживание. В принципе, клиентам, по их словам, нужно решить три задачи. Первое: увеличить число клиентов и партнеров. И мы серьезно думаем, как помочь нашим клиентам найти новые рынки сбыта и увеличить клиентский поток. Второе — знания. Клиенты малого бизнеса осознают, что у них недостаточно знаний в маркетинге, в продажах, в законодательстве, и стремятся восполнить эти пробелы. И третье — клиенты хотят получить информацию о том, как правильно работать с персоналом».


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Сегодня в 18:13, просмотров: 171, комментариев: 0


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