Сургутяне задолжали налоговой полмиллиарда рублей. Большая часть из них — за автомобили

В прошлом году сургутянам было начислено 842 млн рублей имущественных налогов. Оплатить их нужно было до 3 декабря.

По данным начальника отдела урегулирования задолженности ИФНС России по Сургуту Алены Биктиряковой, озвученным в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС, почти 30 процентов от вышеуказанной суммы так и не поступили в бюджет: «Задолженность составляет порядка 250 млн рублей. Общий долг, накопившийся за последние годы — 535 млн рублей. Львиную долю занимает задолженность по транспортному налогу».

С неплательщиками уже начата работа: им могут запретить выезд за границу, передать долг для взыскания работодателю или судебным приставам.