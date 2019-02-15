​Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в телеиграх после взаимных обвинений в подкупе

Знаток Александр Друзь и главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер на неопределенный срок отстранены от участия в передачах Первого канала. Поводом стал разгоревшийся накануне скандал с взаимным обвинением в подкупе.

«Репутационный вред нанесен… телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?», - цитирует заявление Первого канала ТАСС.

Уточняется также, что исход игры «Кто хочет стать миллионером?» с участием Александра Друзя будет аннулирован, а выигрыш выплачен не будет.

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