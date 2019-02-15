​По соцсети «ВКонтакте» распространена вредоносная ссылка

Пользователи социальный сети «ВКонтакте» пожаловались на вредоносную ссылку, при переходе на которую во всех профилях и сообществах юзеров стала появляться аналогичная публикация.

Ссылка замаскирована под вид новости, сообщающей о введении рекламы в личных сообщениях.

Когда пользователь открывает ее, пост автоматически появляется в сообществах и пабликах групп, руководителем которых является юзер.

Представители соцсети заявили, что занимаются решением проблемы.

«Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности», — говорится в сообщении компании.