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В Сургуте прошел интеллектуальный фестиваль «Зимние игры – 2019»

9-10 февраля прошел третий этап юбилейного X Кубка Главы Сургута по интеллектуальным играм сезона 2018-2019 годов – большой двухдневный интеллектуальный фестиваль «Зимние игры». Он собрал 38 команд из Сургута, Тюмени, Нижневартовска и Нефтеюганска, которые соревновались в популярных интеллектуальных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры», «Эрудит-квартет» и «Тройка».

Главный приз – первое место в дисциплине «Что? Где? Когда?» забрала опытная сургутская команда, которая неоднократно выигрывала большой Кубок Главы города – «Ум-до-дыр». Три «золота» увезла в Нижневартовск команда «Фывапролдж» – она победила в «Брейн-ринге», «Мультииграх» и «Эрудит-квартете». Среди команд, представляющих городские предприятия, триумфатором стала сборная сургутского ЗСК «ПремиУМ» – она выиграла «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» в корпоративном зачете.

В студенческом зачете в тройку лучших вошли команды из Тюмени, Нижневартовска и Нефтеюганска. Так как «Зимние игры» были квалифицированы как отборочный турнир на Студенческий чемпионат России по «Что? Где? Когда?», лучшие молодые команды получили важные для себя турнирные очки, которые могут вывести их в финал главного национального чемпионата среди студентов.

Кроме того, лучшие десять команд в каждой из дисциплин получили турнирные очки, по сумме которых в апреле 2019 года определится обладатель Кубка Главы Сургута и Абсолютный чемпион города по интеллектуальным играм. Позади уже три этапа Кубка – «Осенний турнир», «Новогодний турнир», и «Зимние игры», судьба чемпионства решится в апреле на «Весеннем турнире».

В свою очередь, Кубок Главы Сургута проходит в рамках Кубка Югры, который организует РОО «Югорский интеллектуальный клуб» при поддержке Фонда президентских грантов. Лучшие сургутские команды получат право состязаться на главном интеллектуальном чемпионате нашего региона в мае 2019 года.

Получить более подробную информацию о деятельности Клуба интеллектуальных игр и участия в наших мероприятиях вы можете по телефонам:

701-009 (Сергей Шамрай)
711-201 (Алексей Кучин) или электронной почте: kii_surgut@mail.ru.


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14 февраля в 23:37, просмотров: 138, комментариев: 0


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