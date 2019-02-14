​Герман Греф назвал условия для реструктуризации долга Utair

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Сочинского инвестиционного форума заявил, что кредитное учреждение готово пойти на реструктуризацию долга авиакомпании Utair. По его словам, между кредитором и заемщиком идет конструктивный диалог: «Мы понимаем, что компания попала в такую ситуацию».

«Представлены план реструктуризации, план вывода компании из кризиса, если мы увидим, что там все хорошо, то, я думаю, что мы пойдем, конечно, навстречу компании и реструктурируем долг», - цитирует Грефа «Интерфакс».

Ранее Utair рассказала, как планирует выбираться из долгов. В данный момент авиакомпания рассчитывается по двум крупным кредитам, выданных синдикатом банков. Перевозчик должен порядка 39 миллиардов рублей.