​В Сургуте появился собственный Хатико // ФОТО

Сургутяне пытаются найти старых хозяев или новый дом собаке, которого уже назвали местным Хатико.

Пес два месяца ждет хозяина на одной из остановок города. Как отмечают очевидцы, собака периодически уходит, пытаясь найти дорогу назад, но через время возвращается на место.

«Когда она только появилась, она была ухоженной и в хорошем дорогом ошейнике. Сейчас она замерзшая, обессиленная и измученная долгим ожиданием! И даже ошейник и тот с нее уже кто-то снял!» — пишет сургутянка Лариса Митина.

Людям, узнавшим в потеряшке своего питомца, или желающим приютить животное, предлагают позвонить за подробностями по телефону 922)6510314.

Фото: Л. Митина