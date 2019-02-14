​Пресс-секретарь Кадырова назвал заявление ООН «информационной гей-атакой» на Чечню

Заявление ООН по правам человека о преследование сексменьшинств в Чечне - «информационная гей-атака» на республику. С таким заявление выступил пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.

«Авторы подобных заявлений в отсутствии стыда и совести перешли все границы. Сидя в кабинетах в Женеве, Вашингтоне и других городах цитируют друг друга, не имея ни одного объективного и достоверного факта <...> В своих утверждениях авторы этих докладов доходят уже до абсурда, говоря о каких-то арестах, преследованиях. Я заявляю, что в Чечне нет ни одного случая ареста по этим признакам. Правоохранительные органы, правозащитники и журналисты, в том числе и зарубежные, неоднократно проверяли эти сообщения и не нашли подтверждения им», - сказал Каримов РИА Новости.

Также пресс-секретарь главы Чеченской Республики выразил убежденность, что эта атака «является серьезной и хорошо продуманной частью экономической, политической, психологической и информационной атаки, направленной против России».

13 февраля эксперты ООН опубликовали заявление с призывом к властям России прекратить преследование представителей сексменьшинств в Чечне, а также расследовать все сообщения о нарушениях прав человека.