​Представители семейного бизнеса Югры примут участие в специальном проекте ТПП РФ

Торгово-промышленная палата Российской Федерации запустила специальный проект «Развитие семейного бизнеса в России». Целью проекта является не только выработка программы действий по развитию семейного бизнеса в России и увеличению доли семейных компаний, но и устранение несовершенства нормативно-правовой базы в этой сфере.

Проект призван сформировать систему льгот кредитования и налогообложения, развивать и популяризировать семейное предпринимательство в России.

В мировой экономике семейные компании создают 50-80% рабочих мест. Их доля в численности компаний по всему миру превышает две трети. В России темпы развития семейного бизнеса пока отстают от общемировых показателей. По статистике процент компаний, передающихся из поколения в поколение в мире для одного поколения составляет 30 процентов, а для двух – 40 процентов, в РФ этот показатель составляет 95 и 5 процентов соответственно. В этой связи тема поддержки семейного предпринимательства в России становится наиболее актуальной.

Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре только в сфере агропромышленного комплекса работают более 400 предпринимателей, представляющих семейный бизнес среди которых члены ТПП ХМАО – Югры.

По словам Президента ТПП ХМАО – Югры Игоря Чертова, семейный бизнес является важным фактором экономического роста, однако его значимость до сих пор должным образом не отражена в государственной экономической политике страны и региона.

«Нам действительно необходима стратегия развития семейного бизнеса в целях социализации экономики региона и страны в целом, для возрождения былой славы «семейных династий» в контексте предпринимательства, в том числе для формирования среднего класса потому как по статистике большинство предприятий семейного бизнеса – это представители МСП. У представителей семейного бизнеса нашего округа появилась реальная возможность повлиять на качество ведения предпринимательской деятельности, приняв участие в опросе, который проводит ТПП РФ», - сказал Игорь Чертов.

Опрос размещен на официальном сайте ТПП ХМАО – Югры (адрес страницы в сети Интернет www.tpphmao.ru ) и будет адресно направлен членам региональной Палаты, представляющих семейное предпринимательство.