​Россияне будут получать уведомления от ПФР о выходе на пенсию за 15-20 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) намерен создать автоматизированную рассылку уведомлений для тех, кому осталось 15-20 лет до пенсии, пишет «Meduza» со ссылкой на заявление главы фонда Антона Дроздова.

«[Мы планируем] рассказать им, какую бы они получили пенсию, если бы они работали в том же объеме, что сейчас, и что надо сделать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования», — пояснил Дроздов.

По словам главы фонда, новый проект получил название «Моя пенсия». Создан он с целью: «вовлечь аудиторию, которая уже имеет некоторую трудовую историю».