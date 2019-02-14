​Пенсионный фонд хочет ввести в школьные программы курсы по пенсионной системе

В школах могут ввести курс по пенсионной системе. С такой инициативой выступил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Мы порядка восьми лет издаем учебное пособие для старших школьников, для студентов коллежей [о пенсионной системе], оно очень простое. Порядка 6 млн школьников обучили. Но нам бы хотелось, чтобы это были усилия не только Пенсионного фонда. Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах элемент пенсионного страхования был введен, чтобы он более четко объяснялся, это повысит интерес к этому продукту», –цитирует Дроздова ТАСС.