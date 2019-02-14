​В России начнут применять «суперасфальт»

В России строительство новых дорог будет происходить с применением «суперпокрытия». Асфальт будут укладывать так, чтобы покрытие выдерживало большие перепады температур и высокую интенсивность движения, пишут «Известия» со ссылкой на заявление Росавтодора.

Технология будет зафиксирована в ГОСТе. Она должна увеличить срок службы автодорог с 4 до 12 лет.

В ближайшие пару лет «суперасфальт» уложат на 1 тыс. км трасс в России. В частности на крымской «Тавриде».

Однако из-за высокой стоимость такого покрытия применятся оно будет только на крупных федеральных трассах.