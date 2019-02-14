Wifire TV включил новые телеканалы без дополнительной платы
Сервис цифрового телевидения Wifire TV от компании Netbynet (бренд Wifire) бесплатно добавил несколько новых телеканалов, в том числе на иностранном языке.
На сегодняшний день в Wifire TV появились каналы «Живая Планета» о природе и животных, «Русский Детектив», «Наше Новое Кино», «Paramount Channel» и «М-1Global».
Также появились новые телеканалы на казахском и киргизском языках: Kazakh TV HD– о природе, культуре, традициях, людях Казахстана и азиатских республик на киргизском языке и «Хабар24 HD» – аналог российского канала Россия 24, новости, программы и документальные фильмы на казахском и русском языках.
«Мы активно сотрудничаем с ведущими дистрибьюторами телеканалов, благодаря чему наши абоненты всегда имеют доступ к разнообразному и качественному контенту, в том числе и на других языках. Наши зрители, безусловно, оценят появление новых телеканалов, сейчас в нашем сервисе их 256, это существенно больше, чем у большинства операторов. Стоимость услуг для абонентов при этом остается прежней», - комментирует Директор по развитию бизнеса на массовом рынкеNETBYNET, Андрей Егоров.
Wifire TV– сервис цифрового телевидения от оператора фиксированной связи NETBYNET (бренд Wifire). Услуга доступна на сети любого оператора связи на всей территории России. Сервис содержит 256 телеканалов в цифровом качестве, треть из них в HD и UHD, а также обширную библиотеку VOD и SVOD контента, насчитывающую более 20 000 фильмов и сериалов. В 2018 году Wifire TV расширил пакетные предложения в своем сервисе, добавив 50 новых телеканалов.
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