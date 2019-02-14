Wifire TV включил новые телеканалы без дополнительной платы

Сервис цифрового телевидения Wifire TV от компании Netbynet (бренд Wifire) бесплатно добавил несколько новых телеканалов, в том числе на иностранном языке.

На сегодняшний день в Wifire TV появились каналы «Живая Планета» о природе и животных, «Русский Детектив», «Наше Новое Кино», «Paramount Channel» и «М-1Global».

Также появились новые телеканалы на казахском и киргизском языках: Kazakh TV HD– о природе, культуре, традициях, людях Казахстана и азиатских республик на киргизском языке и «Хабар24 HD» – аналог российского канала Россия 24, новости, программы и документальные фильмы на казахском и русском языках.

«Мы активно сотрудничаем с ведущими дистрибьюторами телеканалов, благодаря чему наши абоненты всегда имеют доступ к разнообразному и качественному контенту, в том числе и на других языках. Наши зрители, безусловно, оценят появление новых телеканалов, сейчас в нашем сервисе их 256, это существенно больше, чем у большинства операторов. Стоимость услуг для абонентов при этом остается прежней», - комментирует Директор по развитию бизнеса на массовом рынкеNETBYNET, Андрей Егоров.