​В водоемах Югры начинается мор рыбы. Жителей округа призывают ее спасти

Специалисты окружного природнадзора призвали югорчан принять участие в акции по спасению рыбы в водоемах. Мероприятие под названием «Бурим лунки - спасаем рыбу» пройдет в округе с 16 февраля до 30 апреля 2019 года.

«Необходимость проведения акции обусловлена тем, что во второй половине февраля из-за нехватки кислорода подо льдом на всех водоемах начинается мор рыбы. Гибнут миллионы мальков и все живое, тухнет вода. Нельзя оставаться равнодушными! Нужно предпринять то, что в наших силах: делать проруби, открывать полыньи и тому подобное», - рассказали в пресс-службе департамента.

Принять участие в акции может любой желающий. Отмечается также, что она уже успешно реализуется в некоторых муниципальных образованиях региона.