Россияне рассказали, что для них важней работа или романтические отношения

Чуть более половины россиян (51 процент), участвующих в опросе сервиса по поиску сотрудников Rabota.ru, заявили, что, если придется выбирать между работой и романтическими отношениями, они выберут первое. Результаты исследования находятся в распоряжении портала lenta.ru.

Романтические отношения выбрали 22 процента респондентов. Еще 27 процентов не смогли определиться с вариантом ответа.

Расставанием закончились отношения 65 процентов опрошенных, которые заводили романы с коллегами. В свою очередь 19 процентов заявили, что продолжают встречаться с коллегами без последствий для работы. Лишь 3 процента респондентов продолжаю свои отношения с коллегами, несмотря на неприятности на работе.