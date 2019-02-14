​Депутаты Югры обеспечат избирательное право заключенных

Дума Югры готовит изменения в избирательное законодательство, которые обяжут участковые избирательные комиссии обеспечивать голосования избирателей или участников референдума, свобода перемещения которых ограничена в рамках Уголовного кодекса.

«На текущий момент сложилась достаточно парадоксальная ситуация. Такие граждане, будучи не лишенными активных избирательных прав по приговору суда, по факту не имели возможности реализовать эти самые права. То есть человек, скажем, находясь под домашним арестом, как бы выпадает из правового поля в отличие от других граждан, находящихся в местах содержания под стражей. Рассматриваемый законопроект призван устранить эту коллизию и обеспечить равенство прав», - пояснил председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Владимир Семёнов.

Законопроект рассмотрят на заседании комитета 27 февраля, сообщили в пресс-службе окружного парламента.