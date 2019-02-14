​Полиция Югры составила топ преступлений, совершенных во имя любви

Ежедневно сотрудники полиции регистрируют преступления и правонарушения, совершенные в отношении югорчан. Причиной некоторых из них является любовь. Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре составила подборку преступлений, когда любовь и желание порадовать свою вторую половину привели к уголовному делу.

Белье в подарок

Ранее судимый житель Ханты-Мансийска 1978 года рождения, находясь в раздевалке для сотрудников одного из отелей города, совершил кражу комплекта женского нижнего белья стоимостью 5 000 рублей. Похищенное мужчина хотел подарить возлюбленной.

90 алых роз

22-летний житель Югорска познакомился с девушкой в одной из социальных сетей и для того, чтобы произвести впечатление, решил подарить букет цветов. А так как денежные средства отсутствовали, он взломал торговый павильон и похитил из помещения 90 роз. Однако удивить новую знакомую так и не смог. Парень был задержан полицейскими возле дома девушки.

К любимой на велосипеде

55-летний нефтеюганец решил добраться к возлюбленной, которая находилась за городом, на чужом велосипеде. Увидев в одном из дворов двухколесное транспортное средство, пенсионер с помощью инструментов перерезал замок, после чего скрылся с места происшествия. К своей второй половине мужчина добрался, однако за кражу имущества в отношении похитителя возбудили уголовное дело. Известно, что в момент совершения преступления он находился в алкогольном опьянении.

Украдено с любовью

Еще один житель Нефтеюганска решил порадовать свою девушку подарком. А так как денег у 26-летнего молодого человека не было, он решил украсть дорогостоящий парфюм. Именно такие духи девушка просила у своего возлюбленного.

Шуба бывшей жены

Жительница Сургута похитила шубу у бывшей жены возлюбленного, обидевшись, на отсутствие такого дорогого подарка у себя.

Полицейские установили, что мужчина с новой возлюбленной пришли в квартиру бывшей жены. Увидев меховое изделие, женщина присвоила шубу. После чего осознав, что в летнее время года она не сможет носить ее, продала за 5 тысяч рублей.

Некурортный роман

28-летний житель Алтайского края совершил поджог автомобиля ради мести возлюбленной. Молодой человек приехал в Сургут к девушке, с которой некоторое время назад познакомился на отдыхе в Алтайском крае, с надеждой построить серьезные отношения. Однако по приезду выяснилось, что у возлюбленной есть дети и муж. Обидевшись на подругу, он поджог ее автомобиль.

Билет до Москвы

На одном из сайтов 34-летняя сургутянка познакомилась с мужчиной, с которым в дальнейшем начала встречаться. Полностью доверившись ему, заявительница отдала ключи от квартиры. Однажды, вернувшись домой, своего возлюбленного женщина не обнаружила. А вместе с мужчиной из квартиры пропали шуба, золотые изделия и дорогостоящие часы.

Полицейские задержали подозреваемого 1991 года рождения, который рассказал, что приехал в Сургут из Свердловской области, некоторое время работал охранником. Когда познакомился с потерпевшей, у него сразу созрел план, как завладеть ее имуществом и уехать. Войдя в доверие, он в тайне от сургутянки забрал ее вещи и сдал в ломбард. На вырученные деньги он купил билет на самолет и улетел в Москву, где и скрывался до задержания.