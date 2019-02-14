​Окружной депутат предупредил о возможном росте взносов на капремонт в Югре

В Югре чиновники могут вновь поднять вопрос о повышении взносов на капремонт. Об этом предупредил депутат окружной думы Сергей Великий. По его словам, тема стала актуальной из-за подорожания стоимости стройматериалов. С 2014 года их цена выросла на 25 процентов.

«Взносы на капремонт в Югре не менялись ни разу с момента принятия программы в 2014 году. Югра такого решения не одобрила, хотя вопрос о повышении тарифа представители окружного Департамента ЖКК поднимали в прошлом году. Основной довод чиновников: нужно повысить, чтобы не допустить дефицита средств бюджета программы капремонта в два последующих года. Нашлось другое управленческое решение, чтобы справиться с ситуацией. Повышения взносов не произошло», – приводит слова Великого пресс-служба окружной думы.

Сейчас размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД в Югре от 8 рублей 55 копеек за квадратный метр в деревянных домах до 13 рублей 85 копеек в панельных многоэтажках автономного округа. За весь период действия программы капремонта, жители автономного округа собрали более 12 миллиардов рублей. Задолженность за тот же период выросла до 1,8 миллиарда рублей.

В 2019 году в среднем по стране минимальный взнос увеличился больше, чем на семь процентов.