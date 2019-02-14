​Министр труда исключил дополнительное повышение МРОТ в 2019 году

В 2019 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышать второй раз не будут. Об этом заявил журналистам министр труда Максим Тополин в кулуарах форума «Здоровое общество. На пути к 80+».

«Мы учли то, что в прошлом году было две индексации, достаточно высокие - с 1 января и с 1 мая была проиндексирована минимальная зарплата. Сейчас нужно дать регионам эту ситуацию нормально удержать, нормально разобраться в соотношениях между заработными платами», - цитирует министра РИА «Новости».

В пресс-службе минтруда подчеркнули, что с 1 января 2019 года МРОТ был повышен до 11 280 рублей. Повышение МРОТ в 2018 году осуществлялось дважды: с 1 января МРОТ был установлен в сумме 9 489 рублей, с 1 мая – в сумме 11 163 рублей.

Максим Топили заверил, что МРОТ будет расти по мере роста прожиточного минимума: «С 2021 года у нас срок изменения корзины (продовольственной) по закону. Поэтому сейчас начинаем с экспертами работать, с профсоюзами, с министерствами рассматривать, насколько должен быть рост продовольственной корзины, а за ним должен быть рост прожиточного минимума. 2020 год это будет рост по индексу прожиточного минимума, а к 2021 году будем разбираться, в том числе и с темой пересмотра продовольственной корзины».