​Американские сенаторы внесли законопроект о новых антироссийских санкциях из-за инцидента в Керченском проливе

Сенаторы США подготовили документ о введение очередных ограничительных мер в отношении судостроительного сектора и государственных энергетических проектов России. О законопроекте сообщается на сайте сенатора Роберта Менендеса, передает RT.

Менендес, в частности, обвинил Россию в «гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищениях украинских моряков и захвате судов», в «размывании международных норм».

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. По официальным российским данным, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны.

Санкции США в отношении России действуют с 2014 года.