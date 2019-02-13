Жители сургутской «Юности» боятся ходить по поселку из-за большого количества бездомных собак

Жительница «Юности» Ирина Дикалова пожаловалась чиновникам на расплодившихся в поселке собак, которые пугают население. «Пос.Юность превратился в питомник бездомных собак. С каждым днем их все больше и больше, — пишет сургутянка на портале «Твой Сургут». — Вызываем службу отлова, но собаки не сидят на месте, пока отловщики в одном конце поселка — собаки в другом… Хозяин базы «Братья»… содержит больших собак без привязи… Как быть жителям поселка? Уже страшно передвигаться в школу, провожаем своих детей».

Жительница предложила представителям власти провести рейд по базам с полицейскими и «отловщиками», чтобы «провести беседу с руководителями баз», в то время, как служба отлова будет забирать животных. Сургутянка отмечает, что в прошлом году она сообщала о проблеме депутату Сергею Васину, но тот только порекомендовал подать в суд на хозяев баз, «плодящих» животных.

Начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина дала горожанке ответ, что ее обращение «для проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных в поселке Юность передано ИП Давлетов К.А., с которым заключен муниципальный контракт на проведение работ по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных и бродячих животных».