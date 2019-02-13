​«Левада-центр»: менее четверти россиян готовы выйти на митинги ради улучшения страны

Менее четверти россиян (22 процента), участвующих в опросе «Левада-центра» заявили, что готовы выйти на уличные митинги, чтобы добиться изменения ситуации в России к лучшему, пишет «РБК». В свою очередь 77 процентов респондентов отказались принимать участие в протестах.

Еще 53 процента опрошенных рассказали, что готовы подписывать открытые письма и петиции, 49 процентов – обращаться в органы исполнительной власти.

Прим этом 30 процентов респондентов согласились принимать участие в работе общественных и политических организаций. Еще 24 процента опрошенных выразили желание работать волонтерами. Финансово поддержать общественные и политические организации готовы лишь 8 процентов участников опроса.