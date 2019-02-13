​В УрФО зарегистрировано 99 преступлений экстремистской направленности

В 2018 году в Уральском федеральном округе (УрФО) зарегистрировано 99 преступлений экстремистской направленности и десять публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Статистику опубликовала пресс-служба полномочного представителя президента в регионе.

Подчеркивается, что количество преступлений экстремистской направленности по сравнению с 2017 годом сократилось. В позапрошлом году их было зарегистрировано 144. Кроме того, в 2018-м в регионе не совершено ни одного теракта.



Источник: uralfo.gov.ru

В пресс-службе также сообщили, что по распоряжению полпреда в УрФО Николая Цуканова контрольным департаментом проводится проверка обеспечения деятельности региональных и муниципальных антитеррористических комиссий

«При проверке ряда муниципальных антитеррористических комиссий выявлены факты формализма в их деятельности. В частности, установлены случаи отсутствия надлежащего контроля за исполнением принятых решений, а также самоустранения некоторых глав муниципальных образований от руководства деятельностью антитеррористическими комиссиями. На территории нескольких муниципальных образований антитеррористическими комиссиями программы в области профилактики терроризма не разрабатывались, соответственно финансирование антитеррористические мероприятий местными бюджетами не предусматривалось», - отметили в полпредстве.

Органам исполнительной власти регионов предложено принять меры для устранения выявленных недостатков.