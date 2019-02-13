​В Минюсте предложили обязать родителей содержать детей-студентов

Представители Министерства Юстиций выступили с предложением обязать родителей детей-студентов обеспечивать их во время обучения в университете на очной форме, пишет «Meduza».

Министр Юстиций Александр Коновалов заявил, что необходимо установить минимальный размер алиментов, которые будут платить таким студентам.

Напомним, в 2015 году в Госдуме уже рассматривали вопрос о выплате алиментов детям в возрасте от 18 до 24 лет, обучающимся на очной форме. Однако тогда законопроект получил отрицательный отзыв правительства и был снят с рассмотрения.