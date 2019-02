Илон Маск ответил на популярный мем по-русски

Глава SpaceX Илон Маск ответил на вопрос НТВ в Twitter «And how do you like this» (Как тебе такое?), причем сделал это на русском языке.

Телеканал НТВ на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео, на котором 18-летний житель Невинномысска ехал на модернизированной машине модели ВАЗ-2106 багажником вперед. Для этого в автомобиле изменено местоположение руля на сторону багажника.

Илон Маск отреагировал на эту запись в твиттере, ответив по-русски «хаха офигенно».

Владелец «Жигулей» получил три административных штрафа, а регистрация автомобиля аннулирована.