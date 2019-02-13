​Друзь ответил на обвинение редактора «Кто хочет стать миллионером?» в подкупе: «Именно он предложил мне сделку»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь опроверг обвинения в подкупе редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Знаток заверил, что подкупить хотели его, а он «удивился и даже восхитился этой наглости» и решил подыграть.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал Друзь РБК.

Он оповестил о ситуации другого игрока «Что? Где? Когда?» Виктора Сиднева, с которым собирался принимать участие в игре «Кто хочет стать миллионером?». Партнеры решили, что «если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера».

«Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?». Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил Друзь.

Ранее главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер написал блог в котором заявил, что Александр Друзь пытался подкупить его, и выложил диктофонную запись разговора.