​Альфа-Банк привлек более триллиона рублей населения

Альфа-Банкпривлек более триллиона рублей населения

Альфа-Банк показал рекордный рост доли рынка средств физических лиц за 2018 год и вышел на третье место среди российских банков. За 12 месяцев 2018 года банк нарастил портфель привлеченных средств на 32% до 1.07 трлн рублей и занял 10% рынка, что на 1,3 п.п. выше, чем за 2017 год.

Высоким спросом у клиентов Альфа-Банк пользуются накопительные счета и депозиты, как в рублях, так и в иностранной валюте.При этом существенную долю занимают средства до востребования, что объясняется высоким уровнем сервиса, качественной поддержкой, широким спектром услуг и операций, которые клиенты могут совершать дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение. Все это позволяет Альфа-Банку конкурировать с основными участниками рынка за привлечение и удержание клиентов посредством качества своих услуг, а не только ценовых предложений.

Значительную динамику показал и портфель инвестиционных продуктов. Рост по отношению с прошлым годом составил 23%За год спрос к инвестиционным продуктам со стороны премиальных клиентов вырос почти в два раза. количество клиентов - держателей инвестиционных продуктов выросло более чем на 30%. Общий объем портфеля инвестпродуктов превысил 144 млрд рублей.

«2018 год для Альфа-Банка стал рекордным по привлечению средств розничных клиентов. В прошлом году банк предложил привлекательные условия: выгодные и удобные накопительные продукты, которые получили большой отклик со стороны наших клиентов. Мы также видим значимый рост количества открытых накопительных продуктов через мобильный и интернет банк. Банк и дальше планирует сохранять высокие темпы привлечения средств физических лиц», - комментирует Руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Подробнее о накопительных продуктах можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/savings-account/ .