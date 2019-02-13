​Евгений Марков принял участие в работе фракции ЛДПР в Государственной Думе, встретился с лидером партии

Накануне в Москве в Государственной Думе состоялось заседание фракции ЛДПР в форме видеоконференцсвязи с регионами. В работе заседания принял личное участие руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Евгений Марков. Во время встречи все регионы озвучивали самые острые и наболевшие проблемные вопросы.

Евгений Владимирович рассказал о теме, которая уже получила не только окружную, но и федеральную огласку. Эта жилищная тема для молодых семей Югры, которые оказались за бортом, не получив обещанной государственной поддержки.

«Очень много молодых семей нашего региона оказались в сложной жизненной ситуации. Правительство региона отказывает молодым семьям в выдаче положенной им выплаты по социальной программе «Доступное жильё молодым» при достижении порога в 36 лет. В течение всего предыдущего года представители «кинутых» властями молодых семей обращались всюду со своими предложениями - к главе региона, в окружные департаменты, в нашу фракцию. Мы в свою очередь неоднократно озвучивали эту проблему перед губернатором, но до сих пор конкретного решения нет. Во время общественного обсуждения решения, которое устроило бы всех, найти так и не удалось. В итоге наиболее активный участник данной программы - жительница Нефтеюганска, общественный деятель, многодетная мать попросила лидеров Большой Двадцатки проинформировать президента страны о ситуации с выплатами жилищных субсидий для многодетных и молодых семей в Югре. Проблема вышла уже далеко за пределы региона», - рассказал Марков.

Руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков подчеркнул, что депутаты направляли вице губернатору Югры предложения по решению данного жилищного вопроса молодых семей. А именно тех, кто был признан до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года», которые взяли ипотечные жилищные кредиты в банках. Но нам отвечают, что принятые властями решения уже достаточны, нецелесообразны наши предложения.

При этом весь прошлый год в городах Югры проходили протестные акции, которые организовывали представители многодетных семей, взявших ипотеку на приобретение жилья, выброшенных из очереди на получение государственной субсидии. Сначала были акции, затем уличные одиночные и групповые пикеты и митинги. Самые крупные из которых прошли в Нефтеюганске, Сургуте и Нижневартовске.

Лидер партии Владимир Жириновский отметил: «Похвально, что молодые семьи Югры защищают свои права. ЛДПР за справедливое решение данного вопроса в Югре! Все предложения необходимо проанализировать».

Тему продолжат прорабатывать депутаты фракции ЛДПР в региональном парламенте.