Плати, если пользуешься. Wifire обновляет услугу мобильного интернета

Компания NETBYNET (бренд Wifire, бывший “Югрател») анонсирует обновленную линейку продукта Wifire Mobile - «Гигабайты навсегда».

Новый тарифный план мобильного интернета Wifire предполагает особый принцип тарификации, когда абонент покупает пакет трафика не ограниченный по сроку действия. Услуга не включает ежемесячные платежи, нет сроков действия пакета – клиент покупает пакет трафика и пользуется тех пор, пока полностью его не израсходует. Интернет можно раздавать на другие устройства. Трафик не расходуется при использовании приложений Wifire TV и Мегафон ТВ.

«Услуга Wifire Mobile была запущена в 2015 году, с тех пор привычки пользователей сильно изменились. Мы изучили потребности аудитории, которая пользовалась Wifire Mobile и поняли, что чаще всего люди не успевают потратить пакет трафика, за который заплатили. Сейчас, когда ограничения по времени использования трафика сняты, услуга полноценно подходит для использования на дополнительных устройствах – в качестве второй Sim в телефоне, в планшете или модеме. Пакет трафика может пригодиться для использования в дороге или в отпуске. Это удобно, если вы пользуетесь устройством нерегулярно или расходуете мало трафика в течение месяца», комментирует Андрей Егоров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET.

Благодаря действующей базе клиентов и выгодным пакетным предложениям на основе домашнего интернета и ТВ, услуга мобильного интернета Wifireимеет ежегодный прирост абонентской базы в среднем на 30%. Больше половины устройств, на которых используется услуга – модемы. Среднемесячное потребление трафика составляет около 40 Гб на одного абонента.

Мобильный интернет Wifire является услугой MVNO и работает на сети ПАО «МегаФон» и тарифицируется по домашнему региону без роуминга по России, стоимость пакета «Гигабайты навсегда», в зависимости от региона, начинается от 200 рублей за 3 Гб трафика.

Услуга доступна для подключения на сайте оператора или в офисах продаж в городах присутствия оператора Центрального, Поволжского, Северо-Западного Федерального округа, в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также на Урале. Услуга не предоставляется на территории Крыма, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.