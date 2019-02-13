Администрация Сургута пока не знает, когда построят здание для «Петрушки»

Глава комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимир Фризен во время сегодняшней пресс-конференции сказал, что точные сроки строительства здания для театра актера и куклы «Петрушка» все еще неизвестны.

«У вас может возникнуть вопрос, когда все-таки построят здание. Но я не готов ответить на него», - передает корреспондент агентства СИА-ПРЕСС слова Фризена.

Напоминаем, что в 2018 году сургутский театр «Петрушка» получил шанс обзавестись новым помещением: появился концессионер, который был готов вложить деньги в строительство. Однако в конце прошлого года он передумал это делать.

Поэтому в нынешнем году специалисты проведут обследование здания бывшего кинотеатра «Аврора», где сейчас располагаются театралы, чтобы выяснить, готово ли оно к реконструкции. На обследование уже выделили средства - 600 тысяч рублей.

Для того, чтобы театр обрел нормальное пристанище, администрация подала документы в округ и федеральный бюджет на финансирование. Но так как бюджет формируется на три года, то и включить в него «Петрушку» можно будет только в 2020 году.

О том, как сейчас выживает театр, читайте и смотрите в репортаже siapress.ru

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