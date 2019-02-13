UTair рассказала, как планирует выбираться из долгов

В авиакомпании Utair рассказали о работе над исполнением платежных обязательств перед кредиторами. По данным пресс-службы предприятия, в данный момент ведется работа над схемой комплексной реструктуризации долгов. При этом приоритетом остается регулярность и безопасность перевозок.

«Авиакомпания находится в постоянном диалоге с банками-кредиторами в формате конференц-звонков, двусторонних встреч, в том числе с участием представителей акционеров Utair, а также многосторонних совещаний, в частности в Министерстве транспорта РФ. Обсуждается статус реструктуризации, предпринимаемые меры и дальнейшие шаги, кредиторам предоставляется информация для принятия решений. Продолжается работа над финансовой моделью Utair, на базе которой будет разработана схема комплексной реструктуризации долгов: кредитов, облигаций и другой задолженности. Компания и ее консультанты поставили перед собой цель завершить этот блок работ к концу февраля – началу марта», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в компании подчеркнули, что в январе 2019 года смогли сохранить финансовый результат на уровне января 2018 года, несмотря на негативные факторы, среди которых рост цен на топливо на 10 процентов.

«Нивелировать негативный эффект роста расходов удалось за счет мер по оптимизации парка и маршрутной сети. Данный факт, совместно с позитивными результатами от программы бизнес-оптимизации (сокращение расходов, работа с контрагентами и парком воздушных судов, повышение топливной эффективности и пр.), дает Utair возможность до конца февраля 2019 года направить часть высвобождающихся финансовых ресурсов на частичное погашение просроченной задолженности по синдицированному кредиту и прочим 7-летним обязательствам, в том числе перед Сбербанком России. Данные платежи, а также полная уплата купонов являются частью плана комплексной реструктуризации финансовой задолженности Utair», - отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрея Мартиросова, приоритетом в работе остаются безопасность и регулярность перевозок: «На текущий момент у авиакомпании отсутствует просроченная задолженность перед персоналом, государством (по налогам и сборам) и коммерческими контрагентами (по оплате топлива, аэропортовых услуг и пр.) Utair полностью и своевременно обслуживает лизинговый портфель, программа пассажирских перевозок выполняется в полном объеме. Utair придерживается самых высоких стандартов перевозок и 2-ой год подряд становится самой пунктуальной из всех российских авиакомпаний».

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что три крупнейших кредитора Utair выступили против взыскания с авиакомпании залогов и долгов. Эксперты считают, что банки поступили рационально, так как авиакомпания ведет себя добросовестно.