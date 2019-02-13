​В Минкульте перестали обсуждать идею по ограничению числа показов иностранных фильмов

В Министерстве культуры России отказались от идеи ограничивать число показов иностранных фильмов 35 процентами от всех показов за день, пишет Meduza со ссылкой на заявление директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.
О том будет ли соответствующая тема подниматься вновь она не уточнила.
Напомним, в сентябре 2018 года ведомство подготовило законопроект, согласно которому показы одного иностранного фильма не должны превышать 35 процентов от всех показов за день в многозальных кинотеатрах или за месяц в кинотеатрах с одним залом.
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