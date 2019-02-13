​Молодым ученым хотят ограничить выезд из России

Молодым ученым, которые востребованы в других странах, необходимо ограничить выезд из России, чтобы снизить отток «талантливой молодежи» за границу, считает российский ученый-биохимик и молекулярный биолог Георгий Георгиев. Об этом он заявил в материале, опубликованном в газете «Поиск».

Академик РАН считает, что в России вместо бесплатного высшего образования следует ввести так называемое кредитное. Таким образом, государство по-прежнему будет покрывать все расходы студента на обучение, но после выпуска студент будет обязан проработать в российской науке не мене 15 лет. Иначе ему придется оплатить стоимость учебы в полном объеме.

При этом специалистам разрешат выезжать в другие страны для участия в научных конференциях и совместных исследованиях с зарубежными коллегами.

«Но все эти выезды за рубеж должны согласовываться с дирекцией института и не превращаться в постоянную работу за рубежом. За 15 лет сильный ученый, несомненно, получит в России отличную позицию и, вероятно, уже не захочет уезжать», — отмечает Георгиев.

По мнению ученого, такое нововведение должно распространяться на исключительно интенсивно развивающиеся области науки, в частности такие, как молекулярная и клеточная биология, информационные технологии, а также многие разделы физики.